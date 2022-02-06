В Сети некоторые расценили это как знак неуважения к российскому президенту

Эксперт по Китаю Николай Вавилов прокомментировал домыслы, которые распространяются после встречи лидеров России и Поднебесной. Некоторые углядели в том, что Си Цзиньпин не подал руки Владимиру Путину, тайный знак. Мол, китайцы не уважают Россию.



Китаевед напомнил любителям конспирологии, что коронавирус никуда не делся, а потому правила продолжают соблюдать все. Вавилов подчеркнул, что руку Си Цзиньпин не пожал ни одному из представителей других стран.

"Единственное отличие от других встреч – у Си Цзиньпина и В.Путина не было масок при встрече".

Кроме того, иностранные делегации не встречали в воздушной гавани. Зарубежных гостей сразу сажали в транспорт по выходу из самолета.

Вавилов обратил внимание сплетников на то, что председатель КНР поставил встречу с Путиным на первое место в своем графике. Кроме того, в отличие от других глав государств, Си Цзиньпин уделил российскому президенту больше времени, также у переговоров была и неформальная часть.

Ранее эксперт раскрыл послание Путина и Си Цзиньпина в адрес США.