Почему Си Цзиньпин "не подал руки" Путину – объяснение эксперта

Почему Си Цзиньпин "не подал руки" Путину – объяснение эксперта
Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
В Сети некоторые расценили это как знак неуважения к российскому президенту

Эксперт по Китаю Николай Вавилов прокомментировал домыслы, которые распространяются после встречи лидеров России и Поднебесной. Некоторые углядели в том, что Си Цзиньпин не подал руки Владимиру Путину, тайный знак. Мол, китайцы не уважают Россию.

Китаевед напомнил любителям конспирологии, что коронавирус никуда не делся, а потому правила продолжают соблюдать все. Вавилов подчеркнул, что руку Си Цзиньпин не пожал ни одному из представителей других стран.

"Единственное отличие от других встреч – у Си Цзиньпина и В.Путина не было масок при встрече".

Кроме того, иностранные делегации не встречали в воздушной гавани. Зарубежных гостей сразу сажали в транспорт по выходу из самолета.

Вавилов обратил внимание сплетников на то, что председатель КНР поставил встречу с Путиным на первое место в своем графике. Кроме того, в отличие от других глав государств, Си Цзиньпин уделил российскому президенту больше времени, также у переговоров была и неформальная часть.

Ранее эксперт раскрыл послание Путина и Си Цзиньпина в адрес США.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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