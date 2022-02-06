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Эксперт по Китаю Николай Вавилов прокомментировал домыслы,
которые распространяются после встречи лидеров России и Поднебесной. Некоторые углядели
в том, что Си Цзиньпин не подал руки Владимиру Путину, тайный знак. Мол,
китайцы не уважают Россию.
Китаевед напомнил любителям конспирологии, что коронавирус никуда не делся, а потому правила продолжают соблюдать все. Вавилов подчеркнул, что руку Си Цзиньпин не пожал ни одному из представителей других стран.
"Единственное отличие от других встреч – у Си Цзиньпина и В.Путина не было масок при встрече".
Кроме того, иностранные делегации не встречали в воздушной гавани. Зарубежных гостей сразу сажали в транспорт по выходу из самолета.
Вавилов обратил внимание сплетников на то, что председатель КНР поставил встречу с Путиным на первое место в своем графике. Кроме того, в отличие от других глав государств, Си Цзиньпин уделил российскому президенту больше времени, также у переговоров была и неформальная часть.
Ранее эксперт раскрыл послание Путина и Си Цзиньпина в адрес США.
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