"Будем воевать": Лукашенко озвучил для Украины последствия наступления в Донбассе

"Будем воевать": Лукашенко озвучил для Украины последствия наступления в Донбассе
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Для Киева все завершится в считанные дни, заявил президент Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что украинские власти неизбежно столкнутся с ответом Белоруссии и Российской Федерации, если начнут войну против Донбасса. Соответствующее заявление прозвучало в ходе интервью президента с российским ведущим Владимиром Соловьевым.

Так, журналист спросил у главы государства, как поведет себя официальный Минск в случае начала военных действий ВСУ против Донбасса.

"Точно так же, как и российская", – лаконично ответил белорусский лидер.

Лукашенко уточнил, что в таком случае силы РФ и Белоруссии проведут совместную военную операцию. 

А в случае инициирования обострения ситуации с Россией белорусская сторона откажется от поставок на Украину горюче-смазочных материалов и электричества.

"Отрежем им всякие поставки, не только ГСМ. Будут воевать против нас или против России – поставлять не будем. Будем воевать и защищать", – ответил Лукашенко.

По мнению главы государства, и украинская сторона, и коллективный Запад не видят никаких перспектив в военном противостоянии со странами Организации Договора о коллективной безопасности. Для Киева все завершится за три-четыре дня – проблема не только в вооружении, но и в личном составе, который не желает отправляться на передовую в качестве пушечного мяса. 

Соловьев также поинтересовался, видит ли Лукашенко лично возможность для глобального военного конфликта в Европе. По словам президента Белоруссии, современные государства слишком утвердились в стремлении к комфорту – никому не нужны голод со страданиями. 

В том же интервью Лукашенко рассказал Соловьеву, почему появился в Минске с автоматом.

Источник: Соловьев Live ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
новости партнеров
По теме

Уничтоженный в Сирии "Черный ястреб" Пентагона попал на видео и фото

Американцы потеряли боевой вертолет в ходе спецоперации по ликвидации игиловца

Немецкий телеканал наплевал на запрет вещания в России

Корпункт DW работает в штатном режиме

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей