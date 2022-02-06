Для Киева все завершится в считанные дни, заявил президент Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что украинские власти неизбежно столкнутся с ответом Белоруссии и Российской Федерации, если начнут войну против Донбасса. Соответствующее заявление прозвучало в ходе интервью президента с российским ведущим Владимиром Соловьевым.

Так, журналист спросил у главы государства, как поведет себя официальный Минск в случае начала военных действий ВСУ против Донбасса.

"Точно так же, как и российская", – лаконично ответил белорусский лидер.

Лукашенко уточнил, что в таком случае силы РФ и Белоруссии проведут совместную военную операцию.

А в случае инициирования обострения ситуации с Россией белорусская сторона откажется от поставок на Украину горюче-смазочных материалов и электричества.

"Отрежем им всякие поставки, не только ГСМ. Будут воевать против нас или против России – поставлять не будем. Будем воевать и защищать", – ответил Лукашенко.

По мнению главы государства, и украинская сторона, и коллективный Запад не видят никаких перспектив в военном противостоянии со странами Организации Договора о коллективной безопасности. Для Киева все завершится за три-четыре дня – проблема не только в вооружении, но и в личном составе, который не желает отправляться на передовую в качестве пушечного мяса.

Соловьев также поинтересовался, видит ли Лукашенко лично возможность для глобального военного конфликта в Европе. По словам президента Белоруссии, современные государства слишком утвердились в стремлении к комфорту – никому не нужны голод со страданиями.

В том же интервью Лукашенко рассказал Соловьеву, почему появился в Минске с автоматом.