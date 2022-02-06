Главе республике приходилось принимать правила, чтобы не выбиваться из общего ряда

Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, что в 1990-е годы первого президента современной России Бориса Ельцина спаивали, чтобы тот не смог воплотить в жизнь придуманные планы. Глава республики заявляет, что сам присутствовал на такого рода случаях.

Однако с Ельциным Лукашенко и самому приходилось пить – не отказывался из уважения к коллеге и партнеру. Хотя сам не переносил всегда спиртное на дух, садился и выпивал с остальными.

"Если Назарбаев садился и говорил: "Саша, по рюмашке". И что я скажу, что не буду пить?", – рассказал президент Белоруссии в большом интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву.



Лукашенко отметил, что сам однажды выступил с предложением о создании Союзного государства. Оно поступило от него. Однако были и внутрироссийские элиты, и иные группы, которые не желали формирования нового государственного образования – к примеру, Анатолий Чубайс, идеолог приватизационных процессов в постсоветской России и экс-глава правления "Роснано".

"Он был против. И не только он", – указал в ходе интервью белорусский лидер.

Лукашенко, кстати, уже рассказывал в интервью Наиле Аскер-заде, что у него наследственная непереносимость спиртного. Тогда же и признался, что не любит ни водку, ни самогон, так как в организме отсутствует фермент, перерабатывающий алкоголь. Тем не менее, в кругу постсоветских лидеров позволял себе "немножко выпить", чтобы не выбиться из общего ряда. Тогда же и признался, что может позволить себе выпить и в женской компании.