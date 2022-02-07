Глава РБ рассказал о своих погонах

Телеведущий Владимир Соловьев провел с президентом Белоруссии Александром Лукашенко двухчасовое интервью, в ходе которого стороны обсудили главные вопросы внутренней и вешней политики республики, а также коснулись темы взаимоотношений главы государства с российским лидером Владимиром Путиным.



Лукашенко с определенной долей юмора даже пожаловался журналисту ВГТРК на своего коллегу. Политик рассказал, что президент России до сих пор не присвоил ему звание полковника. Фрагмент интервью опубликовало издание "БелТА".

Соловьев поинтересовался у политика, какие погоны он носит на своем военном мундире. Президент ответил, что на его погонах нашит герб, хотя сам он по званию – подполковник. И добавил, что не может присвоить сам себе звание генералиссимуса или даже генерала.

Меж тем, глава государства заявил, что ранее Путин обещал ему присвоить звание полковника, но не сделал этого. Соловьев поинтересовался, как президент независимой Белоруссии может быть полковником Армии России. На что политик невозмутимо ответил, мол, это его личные проблемы

"Пообещал – делай!" – подчеркнул Лукашенко.

Интервьюер, однако, подхватил эту игру и добавил, что глава РБ служил в советской армии, а не в российской. Впрочем, и его собеседник за словом в карман не полез и предложил присвоить ему звание полковника СССР.

В этом случае Путина могут обвинить в желании восстановить Советский Союз, подчеркнул телеведущий. Он переспросил, хочет ли Лукашенко, чтобы было два полковника, каждый во главе своей страны. Президент Белоруссии пошутил, что в таком случае российскому лидеру следует присвоить звание генерала.

Ранее Александр Лукашенко заявил о желании оставить в Белоруссии военную технику, прибывшую из России для совместных учений.