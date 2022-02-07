Дипломат призвала не оказывать альянсу "много чести"

Западная пресса еще с прошлого года пестрит статьями об "агрессии" России против Украины. Слухи о потенциальном военном конфликте между двумя государствами активно поддерживают и недобросовестные политики. Разумеется, они не могут не знать, что Москва выступает за обмен гарантиями безопасности с Вашингтоном и Брюсселем. Однако желание подыграть партнерам из Киева заставляет их все время придумывать новые страшилки о нашей стране.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова неоднократно обращала внимание так называемых "западных партеров" на недопустимость распространения фейковых новостей, однако все честно. В конечном счете ей пришлось отказаться от языка дипломатии и в своем телеграмм-канале предложить новое название для членов НАТО.

Как сообщает телеканал "360", пресс-секретарь Министерства иностранных дел заявила, что члены Североатлантического альянса отныне должны называться "натистами". По ее мнению, термин "натовцы" больше нельзя применять, потому что это дает организаторам фейков об "агрессии" Москвы против Киева слишком "много чести".

Ранее Мария Захарова призвала Украину перестать плясать под дудку НАТО. По мнению дипломата, нынешние взаимоотношения Киева и Брюсселя равносильны "пути с обрыва".

Кстати, в Турции полагают, что российский лидер Владимир Путин в скором времени "похоронит" военно-политический блок. Там увидели реальную угрозу в расширении альянса на Восток.