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Вопреки усилиям российских дипломатов по обмену гарантиями безопасности с НАТО и США западные политики не только торпедировали переговорный процесс, но и продолжили поддержку слухов о потенциальном военном конфликте между Москвой и Киевом. Неожиданная реакция на эту ситуацию пришла из Минска.
Белорусский телеведущий Григорий Азаренок, известный своими жесткими высказываниями и прогосударственной позицией, предложил "оправдать прогнозы" Запада относительно "агрессии" нашей страны. По его словам, необходимо "разнести" столицу Украины из ракет.
Кроме того, журналист предложил установить в Киеве статую российского лидера Владимира Путина высотой до трех сотен метров. Фрагмент эфира опубликован на ютуб-канале "Новости. Здесь и сейчас".
Свою позицию Азеренок объяснил тем, что западная пресса все равно выставляет противников Незалежной в негативном свете, поэтому их ожидания следует оправдать. Столицу государства он призвал превратить в "выжженную пустыню".
Он также подчеркнул, что статуя президента РФ должна "стрелять лазерами из глаз" и "заражать людей вирусом диктатуры". Телеведущий заявил, что те, кто верит в подобный сценарий, являются сумасшедшими.
Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова жестко унизила НАТО из-за фейков об Украине. Дипломат призвала назвать членов альянса "натистами".
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