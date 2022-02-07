В Незалежной начнутся перемены после получения "независимости" от Запада

Рано или поздно Украина окажется в одном союзе с Россией и Белоруссией. Об этом заявил член Совета Федерации Сергей Цеков, комментируя интервью главы РБ Александра Лукашенко телеведущему Владимиру Соловьеву. По словам сенатора, объединение Киева с Москвой и Минском является неизбежным процессом.

Он отказался называть конкретные сроки создания союза трех стран, однако подчеркнул, что только объединение с соседями поможет Незалежной сохраниться как цивилизованное государство. Кроме того, парламентарий напомнил о достижения Украины и ее традициях в составе сначала Российской империи, а позже – Советского Союза.

Специально для портала NEWS.RU делегат верхней палаты российского парламента от Крыма прокомментировал заявление белорусского лидера о том, что через 15 лет Украина войдет в общее экономическое и оборонное пространство вместе с РФ и РБ. Он отметил, что процесс возвращения полуострова в состав нашей страны тоже был неизбежным.

Также сенатор подчеркнул, что Незалежная, как только получит "независимость" от Запада, может рассчитывать на быстрые перемены и избавления о состояния хаоса. Иной путь, по словам парламентария, приведет Украину "в никуда".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался телеведущему Владимиру Соловьеву на российского лидера Владимира Путина. Политик потребовал повысить его в звании.

В самой Белоруссии призвали "разнести" столицу Украины из ракет и поставить в городе статую Владимира Путина.