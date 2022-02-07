Главы республики всегда сталкивается с угрозами в свой адрес

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил в ходе большого интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву, что некие лица ранее предпринимали попытки его физического устранения. Однако такие случае не прекращаются до сих пор, поэтому угроза безопасности жизни президента по-прежнему существует.

Лукашенко туманно заявил, что и в настоящее время находятся те, кто пытаются его убить.

"Даже ты сейчас сидишь рядом со мной и этого не знаешь. Я скажу через месяц", – сообщил Лукашенко Соловьеву в ходе интервью, взятого в Минске.

Глава республики также указал, отвечая на вопрос ведущего о попытках устранения детей президента, что такие шаги уже переходят все мыслимые границы.

"Это даже не красная линия, а нечто большее. Это уже запредельно", – ответил Лукашенко.

В апреле прошлого года белорусский лидер сообщал о задержании членов группы, предположительно совершавшей подготовку к его физическому устранению. Вместе с тем фигуранты намеревались похитить детей президента Белоруссии. Сам Лукашенко заявил, что к сорванной белорусскими структурами операции причастны иностранные спецслужбы.

Позднее глава Совета безопасности Российской Федерации Александр Патрушев заявил, что граждане Соединенных Штатов намеревались не только устранить президента республики, но и добиться государственного переворота в Белоруссии. Ряд лиц готовили в стране "цветную революцию" по украинскому сценарию. А подготовкой к устранению действующего президента Белоруссии и его семьи, указали в Совбезе, занималась американская сторона.