Американскому послу предложили вернуть Москве Аляску и предоставить коренному населению Америки право на самоопределение

Россияне резко раскритиковали свежее заявление Вашингтона по вопросу принадлежности Курильских островов, которые, как полагают в Соединенных Штатах, не являются территорией РФ. Читатели РИА "Новости" в связи с этим вспомнили известную цитату из миниатюры Аркадия Райкина "Дефицит": "Директор магазина – мы на него плюем!"

Напомним, сегодня, 7 февраля, в Японии отмечается так день северных территорий, как жители Страны Восходящего солнца называют южные острова Курильской гряды. По этому поводу посол США в Токио Рам Эмануэль записал видеопослание.

В нем дипломат выразил поддержку Японии. По его словам, Вашингтон признает "японский суверенитет над четырьмя спорными островами с 1950-х годов".

"Наши волнения относительно действий России не новы. К сожалению, тот факт, что Россия пренебрегает суверенитетом других стран, тоже не нов", – говорится в заявлении американца, опубликованном в "Твиттере".

"Как говорил бессмертный Аркадий Райкин: "Мы на них пилюём" Можно еще словами Путина ответить: от мертвого осла им уши, а не острова!" – отреагировал Vladimir Stroguine на свежий пассаж главы дипмиссии США.

"А России на посла и Японию, с колокольни!" – указал Kostya Petrov.



Пользователь Влад Шкапин вспомнил еще одно русское крылатое выражение.

"Жаль, что посол не знает нашу пословицу: На чужой каравай рот не разевай!" – написал он.

Читатель с ником ya.voland13 предложил Москве "признать российский суверенитет над Аляской", а Лев Абаполов – права коренного населения Америки на самоопределение. Причем эти два предложения поддержало большинство пользователей.



"Читаю эти слова и Тайвань кажется всё более китайским", – резюмировал Виталий Солянкин.

Ранее сегодня официальный Токио выразил протест Москве из-за стрельб, которые пройдут с 8 февраля к юго-востоку от острова Кунашир, передает издание URA.RU.

Напомним, японцы отмечают день "северных территорий" 7 февраля в годовщину подписания с Россией Симодского трактата 1855 года, по которому Токио отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Все эти острова Москва вернула себе по результатам итогов Второй Мировой войны.

