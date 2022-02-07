В понедельник в Москве должна состояться встреча на высоком уровне

Сегодня, 7 февраля, в столице РФ должен пройти саммит российского лидера Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Изначально официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что встреча на высочайшем уровне пройдет в 17:00 по московскому времени.



Однако к указанному часу главнокомандующий Пятой республики в Кремль не явился. До этого в прессе появилась информация, что президентский борт Макрона вылетел из Франции с получасовым опозданием.

Пока неизвестно, что послужило причиной такой задержки. Можно предположить, что у французского главнокомандующего были веские основания для того, чтобы заставить нашего президента Владимира Путина ждать.

При этом в информационном пространстве уже распространяются сведения о том, что Макрон наконец-то приземлился в Москве.

В телеграм-канале известного журналиста Евгения Попова появилась фотография президентского борта. По словам телеведущего, Макрон уже полчаса (по состоянию на 17:06 мск), как находится на территории России, однако так и не решился покинуть свой самолет.

Спустя некоторое время Макрон все же вышел и с мигалками оправился в администрацию российского главнокомандующего.