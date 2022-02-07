"Баба во главе НАТО": Норкин предсказал крах военного блока

"Баба во главе НАТО": Норкин предсказал крах военного блока
Андрей Норкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Журналист задумался над судьбой Североатлантического блока

Телеведущий Андрей Норкин озадачил экспертов программы "Место встречи" на НТВ вопросом о возможном конце НАТО, если его возглавит женщина. На новый пассаж известного журналиста обратило внимание издание "ЦарьГрад".

"Вы мне со всей прямотой скажите: баба во главе НАТО – это конец Североатлантического альянса или нет?" – спросил у гостей студии Норкин.

Мнения экспертов на этот вопрос разделились. Кто-то посчитал данную сентенцию проявлением сексизма. Другие предположили, что это не конец, а "общая тенденция".

Напомним, 4 февраля стало известно о том, что нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг покинет свой пост в октябре текущего года. Он уже назначен главой Центробанка Норвегии.

По данным американского издание Politico, руководство альянсом впервые в истории могут доверить женщине. В качество нового генсека НАТО рассматриваются три кандидата: экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, бывший лидер Литвы Даля Грибаускайте и нынешний глава Эстонии Керсти Кальюлайд. Об этом издание писало еще в июле 2021 года.

Источник: ЦарьГрад ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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