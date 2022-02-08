Предложение российского президента взбесило "шоколадного короля"

Экс-глава Незалежной Петр Порошенко резко отреагировал на слова российского лидера Владимира Путина, сказанные в ходе пресс-конференции по итогам встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Судя по всему, заявление главы РФ серьезно его задело.



Путин сообщил, что ранее, в бытность Порошенко президентом, он предлагал ему политическое убежище. И снова озвучил это предложение – Россия готова помочь опальному политику и сейчас. Путин отметил, что несмотря на серьезные разногласия с Порошенко по Донбассу, он не считает справедливым преследование бывшего украинского лидера как государственного преступника – это чересчур. Задетый за живое Порошенко ответил российскому президенту.

"Шоколадный король", затравленный нынешними украинскими властями, посоветовал Владимиру Зеленскому "прекратить радовать Путина" и задуматься о защите государства. Кроме того, Порошенко ядовито высказался о привычке РФ "заботиться" о политике соседнего государства и политиках.

"…мы разберемся сами здесь, в Украине", – отрезал Порошенко.

Переговоры Путина и Макрона состоялись в понедельник, 7 февраля, в Москве. Подробности – в нашем материале.