Путину и Лукашенко пригрозили Гаагским трибуналом

Путину и Лукашенко пригрозили Гаагским трибуналом
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Минск является марионеткой в руках Москвы, но наказание за удар по Киеву понесут все руководители Союзного государства, заявил представитель Литвы в Европарламенте

Президент Белоруссии Александр Лукашенко должен буквально на коленях умолять российского лидера Владимира Путина отказаться от военного вторжения на Украину, в противном случае обоих ждет Гаагский трибунал. Об этом заявил депутат Европарламента, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.

По его словам, Лукашенко всегда был "рабом Кремля и бесправным слугой президента Путина" и был вынужден соглашаться с любыми решениями России, касающимися Белоруссии. В частности, сейчас у него даже не спрашивали разрешения на переброску в республику 30 000 солдат ВС РФ.

Но несмотря на свое бесправие, Лукашенко будет нести ответственность за вооруженную атаку на Украину, если она будет предпринята с территории Белоруссии, указывает Кубилюс.

"Вот почему г-н Лукашенко должен просто молиться (поскольку других инструментов влияния на решения Путина у него нет), чтобы российские войска, дислоцированные сейчас на белорусской земле, не участвовали в военном вторжении в Украину",

– говорится в воззвании европарламентария, которое он озаглавил "Лукашенко и президент Путин оккупируют Беларусь" и разместил на официальном сайте представителей ЕП от Литвы.

Кубилюс указывает, что появление российских войск в Белоруссии означает оккупацию республики, на которую согласился Лукашенко. За это главу РБ надо судить, а вместе с ним под трибунал следует отдать командиров белорусской армии, которые выполняли преступные приказы, призвал литовский депутат.

Ранее Лукашенко заявил, что не позволит Киеву вести вооруженные действия против Донбасса и поддержит Москву в случае обострения российско-украинских отношений. 

В феврале на территории Белоруссии запланированы совместные с РФ военные учения. Подготовительные маневры под Брестом уже привлекли внимание специалистов.

Источник: ELP ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
По теме

В Турции заявили о готовности Путина "похоронить" НАТО

Визиты российского лидера в Китай и Турцию имеют историческое значение

Захарова жестко унизила НАТО из-за фейков об Украине

Дипломат призвала не оказывать альянсу "много чести"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей