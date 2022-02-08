Поддержавшему право Японии на Курилы послу США напомнили о Хиросиме и Нагасаки

Поддержавшему право Японии на Курилы послу США напомнили о Хиросиме и Нагасаки
Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Американские дипломаты ловко манипулируют общественным сознанием в Японии

Представителю Вашингтона в Токио следует уделить больше времени информированию японской общественности о роли США в ядерных бомбардировках городов Хиросима и Нагасаки. Такую рекомендацию дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание посла США в Японии Рама Эмануэля о принадлежности Курил.

Ранее американский дипломат заявил, что Вашингтон поддерживает территориальные притязания Токио насчет Курильских островов. По словам Захаровой, это – пример того, как мастерски Америка "вымарывает" в общественном сознании факт своих преступлений по отношению к японскому народу.

В частности, в Японии есть экспозиции, посвященные трагедии Хиросимы и Нагасаки, "которая много десятилетий давала о себе знать лучевыми болезнями, психологической травмой японского народа", но при этом там не упоминается о том, кто бомбил японские города, отметила Захарова в эфире интернет-канала "Соловьев Live".

"Мы это видим. Это видят страны региона, это видит научная общественность в Японии, на глазах которой просто вырываются страницы из исторических книг",

– высказалась Захарова. При этом российские читатели отнеслись к заявлению американского посла с юмором: они вспомнили в этой связи монологи Аркадия Райкина и даже историческую принадлежность Аляски.

Ранее в Токио вызвало возмущение предупреждение РФ о готовящихся в районе Южных Курил армейских стрельбах.

Источник: Соловьёв Live ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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