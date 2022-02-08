Рабочим урезают зарплаты, ссылаясь на возникшие сложности

На балтийском Achema начался рабочий бунт: персонал, работающий на заводе по производству азотных удобрений, недоволен урезанной зарплатой. С 1 января руководство ввело задним числом новую систему оплаты труда, хотя по итогам аудита чистая прибыль предприятия в сравнении с прошлогодним показателем выросла практически на 65%.

Бастующие рассчитывают, что администрация включит голову и подпишет коллективный договор, гарантирующий права и защиту от произвола со стороны работодателя. Последний ссылается на некие трудности, хотя делит по итогам года многомиллионную выручку.

Правда, непонятно, на что рассчитывать: глава Achema Рамунас Миляускас уже заявил, что его подписи в коллективных соглашениях не увидит никто – договор, по словам директора предприятия, представляет собой лишь фиктивную бумагу, которая не сможет обеспечить трудящихся гарантиями. Компания не собирается брать на себя лишние обязательства.

Миляускас сослался на прекращение тразита с Белоруссией, заявив, что компания и так делает все возможное, привлекая дополнительные средства и повышая заработную плату.

С 1 февраля Литва остановила тразит калийных удобрений из Белоруссии. Лукашенко же в ответ пожал плечами и заявил: "их право". Однако добавил, что Минск реализует в течение нескольких дней ответные действия.

Вильнюс, кажется, наступает на те же грабли: в прошлом году из-за санкционных мер, введенных Литвой против белорусской стороны, остались без работы сотрудники санатория "Беларусь". Санкции, конечно, были введены на общеевропейском уровне, однако Литва выступала в качестве одного из инициаторов. Уволенные сотрудники дружно отправились пикетировать у литовского МИД.

А министр иностранных дел Мейлунас обвинил во всем Минск, заявив, что бастовать нужно не у себя дома, а в Белоруссии – там-то и следует виноватых. Видимо, это Лукашенко лишил зарплаты 356 литовцев, а не местные власти.