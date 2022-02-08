Активные попытки США помешать запуску газопровода из РФ в ФРГ объяснил эксперт

Россия грамотно выстроила свою безопасность, вовремя повысив обороноспособность страны и увеличив независимость экономики от внешнего воздействия. Ее единственным слабым местом является "Северный проток-2", поэтому США уделяют этому проекту столько внимания.

Как образно описал политолог Андрей Никулин в эфире телевизионного ток-шоу "Время покажет", новый газопровод – это самый уязвимый "отросток" России, за который ухватились США и пытаются использовать его как рычаг воздействия на Москву.

"Россия защитилась как черепаха ракетами и ядерным оружием, но по странной причине выкинула болезненный отросток, по которому и хочет ударить Вашингтон",

– приводит РИА ФАН высказывание политолога, комментирующего отношения РФ и Запада в свете состоявшихся накануне переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона в Москве, а также президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца в Вашингтоне. Одновременно в Киеве могла бы состояться встреча Владимира Зеленского с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок, но украинский президент отказался принять высокопоставленную немку – по слухам, как раз из-за поддержки Берлином "Северного потока-2".

Ранее американская пресса сделала вывод, что если США вынудят Россию перекрыть поставки газа в Европу, то для самой Америки это выльется в колоссальные финансовые расходы, которые вряд ли окупятся.