Глава соседней республики может сам принять для себя решение, указали в Москве

Белорусский лидер Александр Лукашенко способен на самостоятельной основе принять решение о статусе Крыма, Абхазии и Южной Осетии, когда сочтет это для себя необходимым. Соответствующее заявление последовало от официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Пресс-секретарь президента отметил, говоря о признании Минском статуса Крыма в качества субъекта РФ, что полуостров остается "неотъемлемой частью" России.

Накануне белорусский лидер сообщил, что готов признать суверенитет Абхазии с Южной Осетией, если получит от Путина соответствующий сигнал. Вместе с тем Лукашенко подтвердил, что готов признать Крым – вслед за российскими "олигархами".

В Кремле напомнили, комментируя реплику Лукашенко, что в мировой практике существует как статус де-юре, так и де-факто. Российская Федерация признает такие государства, как Абхазию и Южную Осетию, с которыми поддерживает дипломатические контакты. Что касается Крыма, то он является субъектом Российской Федерации, отмечает RT.

Приведенные факты, заявил Песков, прекрасно известны президенту соседней республики. Вероятнее всего, он сам примет решение.

"Когда посчитает целесообразным", – уточнил Песков

В дополнительных сигналах, полагает российский госслужащий, какая-либо необходимость отсутствует.

Сам Лукашенко заявил в интервью Владимиру Соловьеву, что трижды обговаривал вопрос о Крыме с президентом России, указав, что его посещение полуострова означает признание региона российским. Хотя и ранее выразил мнение, что полуостров сдали россиянам сами украинские военнослужащие в 2014 году.