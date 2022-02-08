Глава РБ призвал подчиненных остерегаться провокаций

Около трех недель остается до конституционного референдума в Белоруссии. Власти назначили его на последнее воскресенье месяца, 27 февраля. Меж тем, целый ряд западных политиков еще до проведения всенародного голосования уже поспешили признать его нелегитимным. Президент Александр Лукашенко призвал подчиненных остерегаться провокаций.

О желании Запада "подкинуть дохлятину" еще до референдума глава государства заявил во вторник, 8 февраля, на заседании Совета безопасности РБ. Он подчеркнул, что республика подошла к логическому завершению процесса конституционных реформ.

Политик отметил, что новый основной закон позволит Белоруссии встать на путь развития и обеспечит ее безопасность в условиях угроз государственности. По его словам, никто в этом не должен сомневаться. Также президент РБ выразил уверенность, что белорусы сделают на референдуме обдуманный выбор.

Глава республики подчеркнул, что власти уже сделали все, что от них зависело, а дальнейшая судьба страны находится в руках народа. Меж тем, по его словам, в западных странах уже не воспринимают предстоящий референдум. Так было и с предыдущими избирательными кампаниями, считает политик.

"Им все не нравилось", – заявил Лукашенко,

Он выразил уверенность, что конституционный референдум не станет исключением. Кроме того, глава РБ предупредил подчиненных о возможных провокациях, в том числе, против конкретных чиновников.

Президент Белоруссии отметил, что "молотить" Запад будет по каждому из присутствующих на заседании Совбеза. Так, генерального прокурора республики, по его словам, уже начали "полоскать".

"Меня уже отмолотили", – признался Лукашенко.

Примечательно, что на Западе, действительно, отказываются признавать результаты предстоящего конституционного референдума, хотя избирательный процесс еще не состоялся. Так, в Европарламенте уже заявили, что всенародное голосование по изменению основного закона Белоруссии является фикцией.