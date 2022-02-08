Глава Франции раскрыл реальную цель своего визита в Москву

Сегодняшний визит президента Франции Эммануэля Макрона в Киев будет для него сложнее, чем вчерашний в Москву. С таким прогнозом выступил посол России в Париже Алексей Мешков. А, между тем, сам лидер Пятой Республики ощутил "напряжение" от переговоров с главой РФ Владимиром Путиным. Данный вывод француз сделал на основе того, что, как ему показалось, его российский коллега меньше обычного шутил.

"Конечно, разговор в Москве, он легче, он может быть жестче, но когда ты до чего-то договариваешься, ты можешь рассчитывать на своего партнера, а наши украинские соседи, они хорошо научились у старших братьев в том плане, что можно все обещать, с расчетом на то, чтобы потом ничего не выполнять", – цитирует российского дипломата РИА "Новости".

В качестве примера такого поведения Киева Мешков привел тот факт, что власти Незалежной уже на протяжении шести лет не игнорируют Минские соглашения.

Напомним, 7 февраля переговоры Путина и Макрона продолжались пять часов, после чего они дали пресс-конференцию. Затем парижский гость прогулялся по Москве, в том числе посетил Красную площадь, передает телеканал "МИР 24".

Что касается реакции лидера Франции на встречу с хозяином Кремля, то кратко он ее изложил следующим образом:

"Напряжение было ощутимым. Он создал условия для этого и создал такой нарратив, который является очень новым для последних лет. На нем отразилось напряжение. Когда он сказал, что "я его пытал", это потому, что я постоянно возвращался к гарантиям на границе. Он играет на каждой своей двусмысленности", – приводит заявление Макрона телеканал BFM TV.

Также француз выразил свое мнение о Путине, которого он увидел "менее ироничным, чем обычно". Кроме того, он похвастался выполненной им миссией, целью которой было, оказывается, "заблокировать игру, чтобы предотвратить эскалацию и открыть новые перспективы". Чего он и добился, уверен Макрон.

В свою очередь, замдиректора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев, комментируя изданию "Свободная пресса" визит французского президента в Москву, отметил, что пока от публики скрыты достигнутые кулуарно между Макроном и Путиным договоренности. И их еще не следует афишировать, считает эксперт.

Добавим, на совместном брифинге российский президент много говорил ироничных пассажей, кроме того, что его "пытал" французский гость на переговорах. Так, Владимир Владимирович позвал экс-лидера Украины Петра Порошенко укрыться в РФ и посочувствовал тому из-за преследования по статье о госизмене. А когда говорил о необходимости Киевом выполнять Минские соглашения несмотря на то, что они там кому-то не по душе, то и вовсе призвал: "Ну нравится не нравится – терпи, моя красавица. Надо исполнять!"