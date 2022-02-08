Послу напомнили о Ялтинской конференции

В понедельник, 7 февраля, новый глава американской дипломатической миссии в Японии Рам Эмануэль заявил о поддержке суверенитета островного государства над рядом островом Курильской гряды, которые являются территорией России и не подлежат отделению согласно Конституции нашей страны. Меж тем, попытка заработать политические очки полностью провалилась. Посол нарвался на критику.

Его риторика не нашла одобрения среди японцев. Читатели издания Yahoo News Japan раскрыли обман США относительно Курил и напомнили послу, из-за кого, в частности, страна потеряла эти территории.

Пользователи привели вполне аргументированный исторический факт о Ялтинской конференции, в ходе которой Вашингтон обещал Москве уступить северные (с точки зрения РФ, южные – прим. редакции) острова Курильской гряды за участие в войне против Токио.

Другой читатель усомнился в том, что американцы вообще хотят решать "проблему" Курил. Ведь в этом случае между Японией и Россией исчезнут преграды. Он отметил, что неразрешенный вопрос позволяет Вашингтону удерживать Токио на своей стороне.

Второй подчеркнул, что США настроены поставить на Курилах свою военную базу, что исключает согласие России на "передачу" территорий. По его словам, из-за этого Москва отказывается от переговоров с Токио. При этом сама Россия неоднократно заявляла, что "курильский вопрос" давно решен. Это наши земли, которые никогда не покинут состав РФ.

"США в открытую воевать за нас не будут", -

– поддержал его еще один читатель издания. Другой заявил, что американцы, обещая поддержку, требуют взамен экспорт энергоресурсов, что является обманом и попыткой нажиться на конфликте.

Ранее глава МИД Японии Есимаса Хаяси заявил о "суверенитете" своей страны над Курилами. Дипломат призвал власти России "вернуть" острова, потерянные во время Второй Мировой войны. Он также не исключил, что два государства подпишут мирный договор.