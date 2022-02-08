"Перепутали Украину с Сибирью": эксперт объяснил новые обвинения США о "вторжении" России

"Перепутали Украину с Сибирью": эксперт объяснил новые обвинения США о "вторжении" России
Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Американским медиа и официальным лицам напомнили о распутице в марте

У американских чиновников, политиков и представителей СМИ неважно ни с географией, ни с представлением о климате России и Украины, если они продолжают заявлять и штамповать статьи о вот-вот "вторжении" РФ в пределы Незалежной, как только сильнее промерзнет почва. И каждый раз, по их прогнозам, нападение откладывается то с декабря, на январь, то с января на февраль.

Последним таким материалом отметилась CNN со ссылкой на разведку Пентагона. Согласно новой публикации, оптимальное время для "вторжения" России будет, когда почва замерзнет настолько, чтобы тяжелая военная техника могла легко перемещаться. Официальные лица в США утверждают, что теперь Москва готова пойти на Киев до конца марта.

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин пояснил изданию "Украина.ру", почему в Штатах вернулись к любимому занятию – обвинять РФ в планах вторгнуться в соборную. Он назвал все подобные заявления лживыми.

"Они даже не удосужились посмотреть среднюю температуру конца февраля – начала марта на Украине, которая достаточно южная страна. Видимо, они перепутали Украину с Сибирью", – предположил эксперт.

Жарихин напомнил, что в указанное время в Незалежной аккурат наступает распутица, в отличие от Сибири.

"Похоже, что они перепутали методичку относительно того, когда их "Абрамсы" могли бы напасть на Россию. Для них что Украина, что Россия - это одно и то же", – констатировал специалист.

Напомним, ранее американский журналист Такер Карлсон указал, что за агрессивной антироссийской кампанией с ее воинственной истерией стоят несколько военно-промышленных корпораций США, которые лоббируют свою продукцию и которым так необходима война хоть где-нибудь.

Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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