Во Франции указали на главную ошибку НАТО в отношении России

Во Франции указали на главную ошибку НАТО в отношении России
Фото: Gong Bing / Xinhua / www.globallookpress.com
Москва не стремится воссоздать СССР

В России уверены, что мировой порядок, установившийся после распада СССР, является несправедливым и требует пересмотра. Президент Владимир Путин обращал на это внимание во время выступления на международной конференции по безопасности в Мюнхене в 2007 году, однако западные страны проигнорировали его доводы. Об этом заявил бывший заместитель генерального секретаря ООН Жан-Мари Геэнно.

В беседе с французским изданием Le Figaro дипломат назвал главную ошибку Запада по отношению к России. По его мнению, худшим решением НАТО было обещание принять Украину в свои ряды.

Эксперт по международным отношениям отметил, что Москва хотела наладить близкие отношения с Киевом. При этом в планах нашей страны не было воссоздания Советского Союза, уверен дипломат.

Он напомнил, что Североатлантический альянс начал расширяться на Восток после распада СССР. В 2008 году руководство военно-политического блока обещало Украине и Грузии членство в НАТО, что, по словам Геэнно, было ошибкой. 

Эксперт уверен, что решение альянса вызвало серьезную обеспокоенность в нашей стране. По его мнению, Россия потеряла возможность выстраивать дружеские отношения с НАТО, когда блок начал расширяться в восточном направлении.

Саму Незалежную нельзя лишать возможности выбирать себе союзников, полагает дипломат. Меж тем, по его словам, Киеву следует отказаться от планов по членству в альянсе в обмен на определенные гарантии безопасности.

Ранее бывший сотрудник Конгресса США заявил о готовности Франции и Германии "кинуть" США ради России. По мнению эксперта, европейские страны не хотят поддерживать Украину.

Источник: Le Figaro ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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