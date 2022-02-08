"Незаменима": в Италии признали важность России для Европы

"Незаменима": в Италии признали важность России для Европы
Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
В Риме задумались о судьбе "Северного потока-2" и украинском транзите

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо назвал Российскую Федерацию незаменимой страной в качестве поставщика газа в Европу. Так дипломат прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг Украины на фоне ожидающего запуска "Северного потока-2".

По его мнению, новый балтийский газопровод играет большую роль для обеспечения голубым топливом европейцев. При этом он признал, что этот проект ослабляет позиции Киева в переговорах по поставкам российского сырья через ГТСУ. Министр напомнил, что срок действия транзитного договора между РФ и Незалежной истекает в 2024 году.

Ди Майо отметил, что власти на Украине, в США, странах Прибалтики и в других европейских государствах опасаются, что после запуска "СП-2" соборная может "оказаться в стороне от основного маршрута российского газа", который идет европейским потребителям. Одновременно он указал и на другую реальность.

"Москва остается незаменимой для обеспечения потоков поставок по всей Европе, – цитирует РИА "Новости" итальянца.

Министр указал, что ЕС и Великобритания импортируют 40% голубого топлива из России.

Добавим, со своим комментарием Ди Майо выступил во вторник, 8 февраля, на совместном заседании комиссий по иностранным делам Сената и Палаты депутатов, которое было посвящено выдуманному коллективным Западом во главе с Вашингтоном обострению ситуации на границе РФ и Украины.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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