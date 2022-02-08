В голове американского президента многие позарились на территорию Незалежной

Президент США Джо Байден снова опростоволосился на публике. На сей раз он оговорился, угрожая Москве царь-санкциями в случае "вторжения" России на Украину.

Новую оплошность хозяин Белого дома допустил в своей речи на брифинге по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Американский лидер чуть не сказал, что Германия собирается напасть на Незалежную. На оговорку обратил внимание телеграм-канал "Пул N3", который опубликовал в Сети соответствующий видеоролик.

"Позвольте мне ответить сначала на первый вопрос. Если Германия... если Россия вторгнется, то есть, если танки и войска пересекут границу Украины снова, тогда "Северного потока-2" не станет, мы положим ему конец", – заявил Байден.

При этом журналист попросила американского лидера уточнить, как именно Вашингтон намерен остановить балтийский газопровод, если его контролирует правительство Германии. Президент США дал обещание "это сделать", но опять не объяснил как.

Между тем, удивительным образом повел себя Шольц, который на такие же прямые вопросы журналистов, заблокирует ли Берлин "СП-2" при мифическом "вторжении" РФ, ни разу не произнес названия газопровода. Он лишь пообещал, что Германия поддержит санкции своих союзников против Москвы.

Ранее бывший сотрудник Конгресса США Брэндон Вайхерт в интервью британскому таблоиду Express заявил, что ни Шольц, ни президент Франции Эммануэль Макрон не разделяют позицию Байдена относительно России. По его мнению, Париж и Берлин не хотят стать "прифронтовыми территориями" в вопросе противостояния Москвы и Вашингтона относительно киевского режима.

