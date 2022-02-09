Вышедшему с госсимволикой другой страны депутату дали пощечину

Два депутата словацкого парламента надругались над государственным флагом Украины. Инцидент произошел в ходе заседания, на котором рассматривалось соглашение о военном сотрудничестве страны с Соединенными Штатами.

Заседание нацсовета Словакии началось 8 февраля. На нем парламентарии обсуждали соглашение с Белым домом, подписанное пятью днями ранее между министром обороны Надем и государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Однако на открытии не обошлось без скандала: два парламентария решили встать перед трибуной и вывесили украинский флаг после того, как оппозиционеры вышли с флагом Словакии. Ситуация не устроила некоторых депутатов: сначала они облили государственную символику другой страны водой, затем отобрали и унесли флаг. А одному из державших украинский флаг Мирославу Жияку из "Свободы и солидарности" дали пощечину.

Ситуация произошла во время громких споров о присутствии американского военного контингента в стране. Как пишет "Пятый канал", противники соглашения решили вывесить национальный флаг перед коллегами, однако сторонники присутствия США решили устроить тот же номер – только с госсимволикой Незалежной.

В ходе инцидента телевизионная трансляция из национального совета Словакии не проводилась. Известно, что 9 февраля должно состояться итоговое голосование в государственном парламенте.

Бывший глава правительства республики, лидер оппозиционной социал-демократической партии Роберт Фицо на открытии заседания заявил, что призывает к открытому волеизъявлению среди коллег, чтобы каждый был честен перед людьми и выразил свое отношение к "предательскому соглашению". Правящая коалиция в парламенте также заблокировала выступление генерального прокурора Жилинки, который обнаружил 35 нарушений законодательства страны в заключенном со Штатами соглашении.