В США увидели грубый сексуальный подтекст в словах Путина об Украине

В США увидели грубый сексуальный подтекст в словах Путина об Украине
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / via Global Look Press / www.globallookpress.com
Американским журналистам не понравился русский фольклор

Переговоры в Москве президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона вызвали бурный отклик в западных СМИ. Однако многие уделили основное внимание не сути обсуждавшихся проблем, а образным выражениям, которые использовал российский лидер.

Так, американский телеканал CNN сообщил, что русская народная поговорка, которую употребил Путин, характеризует его мировоззрение, которое заключается в оправдании насилия над женщиной.

Комментируя недовольство президента Украины Владимира Зеленского Минскими соглашениями, Путин сказал: "Нравится, не нравится, терпи, моя красавица – надо исполнять (договоренности)". Таким образом, решили американские журналисты, Путин своим "грубым жаргоном" унизил не только Зеленского, но и всех женщин, так как использовал "снисходительное гендерное выражение".

О том, был ли в словах Путина сексуальный подтекст, ранее репортеры спросили пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. Тот развеял сомнения, пояснив, что это фольклорное выражение указывает на необходимость исполнять взятые на себя обязательства. Но в CNN остались стоять на своем:

"Выбор глагола свидетельствует о безобразном отношении Путина к женщинам",

– говорится в сюжете американского телеканала. Что касается Украины, то ее, дескать, в Кремле не считают "настоящей страной".

Впрочем, в Киеве уже сами расшифровали слова Путина. Зеленский согласился, что Украина – красавица, и подтвердил, что терпение в политике – это проявление мудрости.

Макрон при этом и вовсе не увидел скрытых подтекстов в словах российского коллеги. По оценке французского президента, разговор был очень серьезным, поэтому Путин даже шутил меньше обычного.

Источник: CNN ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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