Париж предпочитает договариваться с Москвой без участия Минска и Киева

В понедельник, 7 февраля, в Кремле прошли переговоры президентов России и Франции, Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Стороны обсудили широкий сектор вопросов и, в том числе, коснулись проблем Белоруссии. Политолог Павел Мацукевич уверен, что главы государств таким образом послали сигнал Александру Лукашенко.

Эксперт обратил внимание, что Макрон предпочел решать вопросы, связанные с Белоруссией, не с Лукашенко, а с Путиным. По его словам, этот шаг продемонстрировал реальное положение властей республики на международной арене.

Он напомнил, что во время прошлогоднего миграционного кризиса российский лидер ориентировал глав Франции и Германии непосредственно на президента Белоруссии, хотя сам пограничный конфликт был разрешен благодаря усилиям Путина. Однако на этот раз Москва и Париж предпочли договариваться без Минска, считает аналитик.

"Это показывает, что с точки зрения международного восприятия белорусские власти на своей территории без России ничего не решают", – отметил Мацукевич.

Он подчеркнул, что западные лидеры обращаются за помощью к Путину, потому что белорусский режим по ключевым вопросам находится в зависимости от России. К примеру, Макрон затронул тему размещения отечественного ядерного оружия в соседней республике. Очевидно, что окончательное решение по этому вопросу будет принимать Москва, а не Минск.

Кроме того, политолог обратил внимание, что президент Франции ничего не сказал по поводу внутреннего политического кризиса в Белоруссии. По его словам, для Европы этот вопрос значительно уступает проблемам, связанным с Украиной. В то же время, как отметил эксперт, Париж предпочитает говорить об этом напрямую с Москвой, без участия Киева.

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