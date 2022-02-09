Очередная спортсменка из Белоруссии сбежала на Запад

Очередная спортсменка из Белоруссии сбежала на Запад
Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Девушка была в оппозиции к Лукашенко

Белорусская лыжница Дарья Долидович обвинила власти республики в преследовании ее семьи по политическим мотивам. Она была вынуждена покинуть свою родину и уехать на Запад. Об этом сообщает Reuters.

Спортсменка открыто поддерживала противников режима Александра Лукашенко. По словам девушки, именно из-за оппозитных взглядов власти решили не допускать ее до международных соревнований. 

По данным "Общественной службы новостей", спортсменка не смогла принять участие в зимних Олимпийских играх в Пекине. Отец 17-летней девушки Сергей Долидович заявил, что из-за действий режима она переехала из Белоруссии в Польшу.

Мужчина подчеркнул, что еще недавно даже представить не мог, что будет вынужден вывезти семью с родины. Однако теперь, по его словам, Дарья придется заканчивать школу и тренироваться в другой стране.

Он подтвердил, что спортсменка в 2020 году принимала участие в массовых акциях протестов по итогам президентских выборах. Девушка была несогласно с решением ЦИК РБ о победе Лукашенко.

Кроме нее, по словам отца, белорусские спортивные чиновники лишили аккредитации еще одну лыжницу с оппозиционными взглядами – Светлану Андриюк. Она теперь тоже не может участвовать в международных соревнованиях.

Примечательно, что это далеко не первый скандал, связанный с белорусским спортом высших достижений. На прошлогодней летней Олимпиаде в Токио с давлением со стороны властей столкнулась легкоатлетка Кристина Тимановская, которая в итоге тоже сбежала в Польшу. Вашингтон даже объявил спортсменку диссидентом и пригрозил Минску санкциями за "репрессии" против нее.

Источник: Reuters ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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