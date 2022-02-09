Украинский министр считает, что Москва пытается взять реванш у Запада за проигрыш СССР в холодной войне

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в якобы нарушениях Минских соглашений и призвал Запад наложить на Москву еще больше санкций. Об этом он заявил на совместном брифинге с испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом по итогам переговоров.

"Позиция Украины состоит в том, что за последние годы Россия прибегла к ряду грубых нарушений международного права и минских договоренностей. И за это ее тоже надо наказывать санкциями", – цитирует министра "Зеркало недели".

Пан Кулеба считает, что некоторые рестрикции в отношении РФ можно было бы применить уже сейчас, чтобы "продемонстрировать серьезность намерений и готовность к решительным действиям".

Вместе с тем, предположил он, урегулировать кризис в отношениях между странами можно дипломатическим путем. Однако ограничительные меры ЕС тоже являются его частью, подчеркнул глава украинского дипведомства.



В очередной раз он проговорил мантру, что Москва угрожает не только киевскому режиму, а и всему европейскому континенту, поэтому нужно РФ сдерживать сообща.

"Без преувеличения, Россия пытается взять реванш за проигрыш СССР в холодной войне, поэтому сегодня речь идет о защите всей безопасности Европы", – приводит слова министра УНИАН.

В свою очередь, Альбарес выступил против превентивных санкций в отношении Москвы. По его словам, страны ЕС "согласовали целый ряд очень важных санкционных мер", которые они введут сразу, как только произойдет "военная агрессия" против Украины. Но заранее рестрикции коллективный Брюссель не станет вводить, заявил испанец и добавил, чтонельзя вести себя так, будто сценарий "агрессии" Москвы в отношении Киева является неотвратимым.

