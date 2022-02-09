У политика 50-75% поражение легких в результате подхваченного коронавируса

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, состояние политика оценивается как тяжелое. Об этом сегодня сообщил телеграм-канал Readovka со ссылкой на источник в партии.

"Сейчас Жириновский находится на ИВЛ, у него 50-75% поражение легких. К нему перестали пускать помощников. Состояние политика оценивается как тяжелое", – говорится в сообщении.

По информации источника, Владимир Вольфович заболел еще две недели назад, коронавирус протекал в легкой форме, поэтому все это время лидер либеральных демократов продолжал работать. Однако несколькими днями ранее его госпитализировали, т.к. у Жириновского начались серьезные осложнения.

Ранее в среду, 9 февраля, появилась информация о том, что известный 75-летний политик заразился новым штаммом COVID-19 "омикрон". Он находится под постоянным контролем врачей в ЦКБ.

