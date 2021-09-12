Собянин открыл набережные острова Балчуг после благоустройства

Собянин открыл набережные острова Балчуг после благоустройства
Фото М.Мишина. Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Идея благоустройства острова – условное разделение Балчуга на историческое и современное пространства

Мэр Москвы Сергей Собянин в День города открыл благоустроенные набережные острова Балчуг. Там стало гораздо больше зелени: уложено почти 60 тысяч квадратных метров газонов, разбито 6,4 тысячи квадратных метров цветников.

Благоустройство охватило Репинский сквер (Болотную площадь), Софийскую, Раушскую, Садовническую, Космодамианскую набережные, Садовническую улицу, а также 1-й и 2-й Раушские, Фалеевский, Комиссариатский и Садовнический переулки.


До благоустройства на находящемся рядом с Кремлем острове не хватало зелени, а передвигаться по узким тротуарам было некомфортно. В результате реконструкции пешеходам стало комфортнее находиться в этом месте: тротуары острова привели в порядок, организовали места отдыха с лавочками. На обновленных пространствах появилось более 1,1 тысячи малых архитектурных форм, 806 опор освещения, 913 парапетных светильников. Для безопасности пешеходов и транспорта установлено 32 камеры наблюдения, 19 светофоров.

В дополнение к новым газонам и цветникам этой осенью высадят около 600 новых деревьев и более 11 тысяч кустарников. Зеленые насаждения освежат облик променадов и защитят пешеходов от пыли с проезжей части.


Идея благоустройства острова – условное разделение Балчуга на историческое и современное пространства. Специалисты отреставрировали фасады семи зданий.

Сергей Собянин отметил, что благоустроенная территория растянулась от Дома музыки до Дома культуры "ГЭС-2".

"Можно гулять теперь не только вдоль "Зарядья" и Кремлевской набережной, но и с этой стороны. Хорошее пространство получилось",

– сказал градоначальник.

Текущий год сильно изменил Балчуг в лучшую сторону. Помимо создания новых пешеходных зон, подходит к концу реставрация комплекса ГЭС-2. В обновленном пространстве разместятся выставочные залы, библиотека, образовательные классы, актовый зал на 420 мест, книжный магазин, кафе и ресторан, сообщил мэр Москвы.

Продолжением отреставрированного комплекса стала пешеходная зона от храма Христа Спасителя до Якиманской набережной. Проведено благоустройство, сделан спуск к воде, пространство для отдыха и прогулок.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
Анна СОРОКИНА

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