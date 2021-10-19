В Москве открылся спорткомплекс "Чкалов Арена"

На территории бывшего Тушинского аэродрома появился многофункциональный спортивный центр

В спорткомплексе "Чкалов Арена" разместились ледовая площадка, центры художественной гимнастики, хоккейной подготовки и фехтования, а также универсальный спортзал и фитнес-центр. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, новый центр станет ядром спортивного кластера на территории бывшего Тушинского аэродрома. Глава города осмотрел спорткомплекс вместе с министром спорта Олегом Матыциным и президентом Олимпийского комитета России Станиславом Поздняковым.

"Вообще в Москве появляется очень много первоклассных центров мирового уровня. Один за другим. Такой частный проект реализован здесь в Тушине", – сказал Собянин.

Глава столичного региона также подчеркнул, что новый спортивный комплекс прекрасно подойдет как для профессионалов, так и для обычных москвичей.

Министр спорта Олег Матыцин выразил благодарность Сергею Собянину и команде проекта. Он отметил, что на территории спортивного кластера созданы все условия для переезда граждан.

"Здесь будут школы и детские садики <...> Спорт объединяет, формирует и укрепляет семью. И спорт, наверное, формирует гордость за тот город, в котором люди живут. Москвичам есть чем гордиться", – уверен министр.

Отметим, что на территории бывшего Тушинского аэродрома площадью около 200 гектаров власти Москвы планируют создать комфортные условия для жизни порядка 40 тысяч человек. Кроме того, здесь будет организовано около 30 тысяч рабочих мест. Планируется построить новое жилье, образовательные и медицинские учреждения, торговые площадки, бизнес-парк, общественные зоны и храм.