В Северном появится многофункциональный комплекс "Мой социальный центр"

В Северном появится многофункциональный комплекс "Мой социальный центр"
Фото Ю. Иванко. Mos.ru
В Москве открыто уже 12 уникальных центров

В российской столице открываются новые комплексы, где горожане могут отдыхать, находить новые знакомства, посещать занятия по интересам, а также получать социальные услуги. Уникальные центры появились уже в 12 районах Москвы. Один из крупнейших скоро откроется на Дмитровском шоссе (дом 169в).

О новом многофункциональном комплексе "Мой социальный центр" в районе Северный рассказал руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман:

"Новый объект был возведен за счет средств Адресной инвестиционной программы города Москвы. В четырехэтажной новостройке площадью почти четыре тысячи квадратных метров созданы комфортные условия для оказания стандартных социальных услуг, а также приятного времяпровождения и занятий в кружках по интересам, организованных в первую очередь для пожилых москвичей".

Чиновник также уточнил, что новый центр социальных услуг является тринадцатым по счет. Остальные расположены в районах Марьина Роща, Таганский, Преображенское, Чертаново Северное, Южное Бутово, Ломоносовский, Сокольники, Митино, Некрасовка, Тушино, а также на территории Новой Москвы в поселении Щаповском и городе Московском. Отметим, что власти Москвы планируют открыть до конца года более 30 многофункциональных комплексов.

В новом центре на первом этаже будет работать справочная служба, отделение срочного обслуживания граждан, столовая,  и кулинарная студия. На втором этаже будут принимать москвичей с ограниченными возможностями здоровья. Там же расположатся массажный кабинет, залы лечебной физкультуры и даже соляная пещера.

По вопросам семьи и опеки можно будет обратиться к специалистам на третьем этаже комплекса. Посетители смогут поиграть в бильярд, позаниматься в спортзале и посетить художественные мастерские на четвертом этаже. Там же откроют актовый зал на 150 мест.

Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

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