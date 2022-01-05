Собянин рассказал о совершенствовании программы "Мой район" в 2022 году

Мэр столицы анонсировал все больше проектов, сосредоточенных на интересах отдельных групп жителей Москвы

Сергей Собянин сообщил о планах по совершенствованию программы "Мой район" в этом году.



Градоначальник напомнил, что программа уже много лет действует на всей территории Москвы. Каждый год благоустраивают дворы, улицы и парки. В этом году у московских властей не менее масштабные планы.

Собянин подчеркнул, что любые изменения, которые происходят в столице, проводятся с учетом мнения горожан. Высказаться можно на сайте проекта "Активный гражданин". Так, москвичи могут проголосовать, каким образом благоустроить набережные, какие растения они хотят видеть в своих дворах и т.д.

В первую очередь столица ориентируется на потребности жителей. Москва становится все более комфортной для горожан: появляются новые спорткомплексы, модернизируются поликлиники, строятся школы и детсады. С развитием программы в каждом районе появляется вся необходимая для москвичей инфраструктура. Благодаря таким изменениям теперь не нужно тратить много времени, чтобы ехать в другой район для занятий, к примеру, спортом.

К этому моменту основные работы по благоустройству проведены во всех районах Москвы, отметил мэр города. И теперь можно переходит к реализации проектов, направленных на интересы отдельных групп москвичей. Речь идет, к примеру, о тех, кто придерживается здорового образа жизни или держит домашних питомцев.

Москва с каждым годом становится все более зеленой. Сегодня мегаполис признан одним из самых зеленых в мире. Работы по озеленению столицы продолжаются. Улучшается и экология столицы. Обновляется транспорт, появляются новые парки, все это способствует сокращению вредных выбросов в атмосферу.

Собянин напомнил, что с 2011 года в Москве провели комплексное благоустройство 441 улицы и более чем четырех тысяч дворов, а также 36 набережных. Работы по благоустройству парка "Яуза" продолжаются. Создан пешеходный маршрут в исторической части Москвы. Его протяженность – 19 километров. Он тянется от "Москва-Сити" до Таганской площади.

За последний десяток лет московские власти благоустроили 886 парковых территорий. В планах – еще 100 важных объектов.