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С наступлением тепла редко какой выезд на
природу обходится без шашлыков. Любителям мяса предлагаем попробовать рецепт из
девяностых.
Свинина – 1,5 кг
Репчатый лук – 0,5 кг
Черный перец горошком
Лавровый лист – 2-3 шт.
Соль и сахар – по полторы ч.л.
Уксус – полторы ст. л.
Вода – литр.
В первую очередь нужно приготовить маринад для шашлыка из свинины. В кастрюлю налейте кипятка. В воду бросьте лавровый лист, насыпьте соль и сахар, а также перец горошком. Когда вода остынет до комнатной температуры, добавьте уксус.
Свинину нарежьте на куски и положите в кастрюлю с маринадом.
Порежьте кольцами лук, добавьте к мясу.
Свинину оставьте мариноваться на три часа.
После этого можно жарить мясо.
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