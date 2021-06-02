Малосольные огурцы в пакете: быстрый рецепт

Малосольные огурцы в пакете: быстрый рецепт
Фото: Anton Kavashkin/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Особых усилий не потребуется, а результат превзойдет ожидания

Многие любят полакомиться малосольными огурцами. У каждой хозяйки свой рецепт. Одни используют банки и другие емкости, выдерживают какое-то время. Но можно и быстро, за несколько часов, приготовить хрустящие и очень вкусные малосольные огурцы.

Это будет "сухой" способ. Для него не понадобится особых усилий, а результат превзойдет ожидания. Нужен только обычный целлофановый пакет.

Как быстро приготовить малосольные огурцы

Ингредиенты: 1 кг свежих огурцов небольшого размера, 4 веточки укропа, 3 зубка чеснока, 5 горошин черного перца, 1 ст. л. соли, 0,5 ч. л. сахара.

Кроме указанных составляющих можно использовать лавровый лист, натертые коренья хрена и имбиря, измельченный перец чили, листья черной смородины и вишни. Это придаст дополнительный вкус. 

Приготовление

Сначала нужно вымыть огурцы под проточной водой и положить в широкую кастрюлю или миску. После этого их следует залить холодной водой с верхом и оставить на полчаса.

Затем надо вынуть огурцы, подсушить бумажными полотенцами и обрезать кончики. Далее необходимо уложить их в новый плотный целлофановый пакет.

После этого нужно подготовить остальные ингредиенты. Укроп – вымыть и, хорошенько высушив на бумажном полотенце, крупно нарезать. Чеснок – очистить и порубить.

Смешав обе пряности, ими следует засыпать огурцы. Туда же надо добавить раздавленные и растертые с солью и сахаром горошины черного перца.

Пакет с огурцами необходимо туго завязать и встряхивать не меньше трех минут. Затем его нужно на 1 час оставить при комнатной температуре, время от времени снова всряхивая – для равномерной просолки.

Далее упаковку следует поместить в холодильник часа на три. Когда это время истечет. хрустящие и очень вкусные малосольные огурцы готовы. Их надоо вынуть из пакета и уложить на тарелку. Приятного аппетита!

Ранее "Утро.ру" писало, как приготовить огурцы пряного посола. Рецепт прост, уксуса не потребуется, главное – определенные приправы.

Полина ДОРОЖКИНА

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