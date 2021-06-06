Для приготовления понадобится минимум ингредиентов

Однажды студенты сочинского кулинарного училища № 76 пришли на практику, которая проходила на базе отдыха. Правда, день обещал быть необычным, потому что ребятам нужно было накормить самого президента России.

В итоге кафе закрыли на спецобслуживание, привезли много продуктов на любой вкус: баранину, форель, овощи, говядину. Спустя 7 часов Владимир Путин приехал на обед, выбрав из всего многообразия шашлык из баранины.

Ингредиенты:

1 килограмм баранины,

900 граммов лука,

1 литр кефира,

1 литр воды,

специи – по вкусу.

Приготовление

Для начала нарезать лук, посолить его, поперчить, а затем залить водой и кефиром.

Баранину нужно порезать вдоль волокон на небольшие кусочки. Затем положите мясо в маринад и оставить на 2 дня в холодильнике.

Перед приготовлением не забудьте вымочить мясо от кефира.

В результате мясо получилось нежным и мягким.

"Было вкусно!"

– заключил президент.

Практику всем студентам зачли на отлично, пишет "Украина.ру".

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