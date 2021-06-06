"Было вкусно": каким шашлыком кормили Путина на базе отдыха - рецепт

"Было вкусно": каким шашлыком кормили Путина на базе отдыха - рецепт
Фото: pixabay.com
Для приготовления понадобится минимум ингредиентов

Однажды студенты сочинского кулинарного училища № 76 пришли на практику, которая проходила на базе отдыха. Правда, день обещал быть необычным, потому что ребятам нужно было накормить самого президента России. 

В итоге кафе закрыли на спецобслуживание, привезли много продуктов на любой вкус: баранину, форель, овощи, говядину. Спустя 7 часов Владимир Путин приехал на обед, выбрав из всего многообразия шашлык из баранины. 

Ингредиенты: 

1 килограмм баранины,

900 граммов лука,

1 литр кефира,

1 литр воды, 

специи – по вкусу.

Приготовление 

Для начала нарезать лук, посолить его, поперчить, а затем залить водой и кефиром. 

Баранину нужно порезать вдоль волокон на небольшие кусочки. Затем положите мясо в маринад и оставить на 2 дня в холодильнике. 

Перед приготовлением не забудьте вымочить мясо от кефира. 

В результате мясо получилось нежным и мягким. 

"Было вкусно!"

– заключил президент.

Практику всем студентам зачли на отлично, пишет "Украина.ру". 

Ранее "Утро.ру" рассказывало о любимом блюде Путина. Президент России особенно любит уху из двух рыб – судака и щуки. Однако есть небольшой секрет приготовления супа, о котором журналистам рассказала бывшая жена Владимира Владимировича Людмила Александровна.


Юлия МИХАЙЛОВА

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ПЛЯТЬ! НЕ СОЛЯТ МАРИАНД ДЛЯ МЯСА, НЕ СОЛЯТ! МОЛОДЫЕ ДУРЫ НА УТРЕ: ЕСЛИ УЖЕ ВОРУЕТЕ РЕЦЕПТЫ ТО ХОТЯ БЫ ДЕЛАЙТЕ ЭТО ПРАВИЛЬНО! ГОТОВИТЬ ВЫ НЕ УМЕЕТЕ, ЭТО ПОНЯТНО.
И держать 2 дня в маринаде, это идиотизм. Настоящую свежую баранину (или президенту вы дрянь подпихиваете?) достаточно подержать маринаде несколько часов.
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