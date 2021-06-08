Повар указал катастрофическую ошибку при приготовлении борща

Повар указал катастрофическую ошибку при приготовлении борща
Фото: Anatoly Prososov/Russian Look/www.globallookpress.com
Чтобы не испортить первое, следует воздержаться от одной добавки

У каждой хозяйки свой секрет вкусного борща. Однако многие во время приготовления этого блюда допускают катастрофическую ошибку, сказал шеф-повар Антон Самойлов.

Главной проблемой кулинар назвал овощную поджарку. По его словам, она сильно портит блюдо. Ее использование приводит к тому, что борщ получается невкусным и вредным. Такая добавка аналогична мясу, а при смешивании с мясным же бульоном блюдо становится очень жирным – это его и портит, отметил специалист.

При таком способе готовки свеклы и морковки "получится катастрофа", будто перед поджариванием сала сковородку смазали маслом, пояснил Самойлов, пишет "Днепровская панорама". И тогда ни соусы, ни заправки не спасут блюдо. А если поджарка еще и пригорит, то придаст борщу неприятную кислинку и окончательно его испортит.

Для вкусного первого свеклу, морковь и лук нужно протушить без масла. А еще лучше, порезав, засыпать в бульон, передает совет шеф-повара "Пятый канал".

Ранее "Утро.ру" опубликовало кремлевский рецепт любимого борща Владимира Путина. Этого блюда, приготовленного на баранине или телятине, российскому президенту достаточно, чтобы утолить голод.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость259238
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Этим рецептом пользуюсь лет 40, а ещё люблю готовить борщ без мяса,но при употреблении кусочек отварного мяска добавить. ЧУДО -борщец.
Гость259237
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несколько лет уже зажаркой не пользуюсь.покупаю домашнюю птицу.раньше была своя.отвариваю.бульон и так насыщенный,вкусный.просто добавляю в него овощи и варю до готовности.намного вкуснее этого масла обжаренного с луком и морковью.
касапский повар иего похлебка
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касапский повар и его похдебка
Гость259210
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В
Повар совсем никакой. С такими рекомендациями работать можно только заводской столовой
И что вам заводчане плохого сделали?
Гость259187
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<цензура> а не повар!!!
Гость259181
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КАТАСТРОФИЧЕСКАЯ ошибка!Кто бы мог подумать(((
Grumbler
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Как обычно, какой-то бред из сети и дура Полинка, (которая и яичницу приготовить не может) радостно это укравшая.
Александр
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Пусть в ауле у себя рекомендации даёт.
Гость259041
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А повар из него,похоже,никакой...
гость
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Вкусы у всех разные, формируются поколениями. Кому что.
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