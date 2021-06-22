Идеально в жару: рецепт лимонада с лаймом и мятой

Идеально в жару: рецепт лимонада с лаймом и мятой
Фото: pixabay.com
Такой напиток отлично утоляет жажду

В летнюю жару особенно хочется порадовать себя каким-нибудь лимонадом, который будет не только вкусным, но и отлично охлаждает и утоляет жажду. В этом случае можно приготовить напиток с лаймом и мятой, который всем придется по вкусу. 

Ингредиенты 

  • Газированная вода – 1,5 литра, 
  • Лайм – 1 штука,
  • Мята – 2-3 веточки, 
  • Сахар – по вкусу 

Приготовление 

Часть указанных выше ингредиентов можно заменить. Например, при желании вы можете взять сладкую газировку или заменить сахар медом. 

Для начала вымойте мяту и лайм. 

Затем из лайма нужно выдавить сок. Перед этим немного помните плод, так он лучше отдаст свой сок. 

После добавьте к лайму сахар и мяту. Зелень можно немного прихлопнуть, так она станет ароматнее. Разотрите все ингредиенты. 

Осталось дело за малым. Переложите смесь в кувшин и залейте холодной газированной водой. 

Подавать такой лимонад можно со льдом. Он отлично справляется с чувством жажды и дарит чувство свежести даже в самый жаркий день. 

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом окрошки на заправке из кваса с неожиданным ингредиентом. Летний суп получается настолько вкусным, что гости обязательно попросят добавки. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

По хорошему или по плохому сценарию: в Москве решили поддержать Минск

Россия не собирается бросать Белоруссию после новых европейских санкций

Назван отведенный "Фортуне" срок для достройки "Северного потока - 2"

Разрешение немцев вскоре перестанет действовать

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей