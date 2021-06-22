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В летнюю жару особенно хочется порадовать себя каким-нибудь лимонадом, который будет не только вкусным, но и отлично охлаждает и утоляет жажду. В этом случае можно приготовить напиток с лаймом и мятой, который всем придется по вкусу.
Приготовление
Часть указанных выше ингредиентов можно заменить. Например, при желании вы можете взять сладкую газировку или заменить сахар медом.
Для начала вымойте мяту и лайм.
Затем из лайма нужно выдавить сок. Перед этим немного помните плод, так он лучше отдаст свой сок.
После добавьте к лайму сахар и мяту. Зелень можно немного прихлопнуть, так она станет ароматнее. Разотрите все ингредиенты.
Осталось дело за малым. Переложите смесь в кувшин и залейте холодной газированной водой.
Подавать такой лимонад можно со льдом. Он отлично справляется с чувством жажды и дарит чувство свежести даже в самый жаркий день.
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