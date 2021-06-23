Вкуснее магазинного в разы: рецепт домашнего бананового мороженого

Вкуснее магазинного в разы: рецепт домашнего бананового мороженого
Фото: pixabay.com
Приготовить лакомство можно за 5 минут

В этом году в России особенно жарко. То и дело в разных регионах нашей большой страны температуры бьют всевозможные рекорды. Спасением от аномальной жары может стать домашнее мороженое, которое готовится легко и быстро. 

Главное преимущество такого мороженого перед магазинным – польза. Более того, готовить такой десерт очень просто. Также к этому процессу можно привлечь своих домочадцев, чтобы отлично провести время. 

Ингредиенты

  • Бананы – 3 шт.,
  • Сливки 33% – 350 мл.,
  • Ванильный экстракт – 2 капли. 

Приготовление 

Для приготовления понадобится миксер или блендер. 

Нужно нарезать фрукты кружочками и положить в морозилку на час-два. Это заметно облегчит процесс готовки, потому что замороженные бананы проще перемолоть в блендере. 

Когда фрукты затвердеют, положите их в емкость, добавьте туда холодные сливки, ванильный экстракт.  Ванильный сахар тоже можно использовать, а вот ванилин оставьте для выпечки. 

Получившуюся массу нужно тщательно перемешать до однородности, разложить по тарелкам и убрать в морозилку. 

Украсить лакомство можно ягодами, фруктами или веточкой мяты.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как приготовить лимонад с лаймом и мятой, который отлично утоляет жажду. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

На Украине пригрозили изгнать россиян из Крыма

В Киеве намерены "забрать все назад"

Назван отведенный "Фортуне" срок для достройки "Северного потока - 2"

Разрешение немцев вскоре перестанет действовать

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей