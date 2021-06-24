Готовится за 5 минут: простой рецепт ягодного компота

Готовится за 5 минут: простой рецепт ягодного компота
Фото: pixabay.com
Заготовка отлично хранится даже в кухонном шкафу

Конец июня – самое время начинать делать заготовки. Для начала можно заняться ягодными компотами, которые отлично утоляет жажду и являются отличным дополнением к ужину. Если не хотите тратить много времени на готовку, можно попробовать простой способ, который займет всего несколько минут. 

Никакой повторной варки и прочих долгих процессов. При этом сладкий напиток будет храниться до следующего лета даже в обычном кухонном шкафу. 

пошаговый Рецепт приготовления компота

  1. Для начала нужно тщательно промыть ягоды или фрукты, просушить их. 
  2. Банки и крышки лучше простерилизовать. 
  3. После этого сложите ягоды в емкость, засыпьте сахар. Оптимальное количество – 1 стакан, но можете добавить больше или меньше, тут все зависит от ваших вкусовых предпочтений. 
  4. Не обойтись и без лимонной кислоты. Ее понадобится примерно 2/3 чайной ложки. 
  5. Затем банки нужно залить крутым кипятком. Как только вода закипела, сразу же заливайте ею фрукты и ягоды. 
  6. Закрутите банки крышками, переверните их пару раз, чтобы сахар распределился равномерно, а после оставьте крышками вниз и накройте теплым полотенцем или одеялом. 
  7. Оставьте компот до полного остывания – примерно на 2 дня. Хранить заготовку можно либо в погребе, либо в обычном кухонном шкафу. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, чем подкормить смородину для хорошего урожая. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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банки литровые, 3х, 5ти, 10ти, какие?
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