Заготовка отлично хранится даже в кухонном шкафу

Конец июня – самое время начинать делать заготовки. Для начала можно заняться ягодными компотами, которые отлично утоляет жажду и являются отличным дополнением к ужину. Если не хотите тратить много времени на готовку, можно попробовать простой способ, который займет всего несколько минут.

Никакой повторной варки и прочих долгих процессов. При этом сладкий напиток будет храниться до следующего лета даже в обычном кухонном шкафу.

пошаговый Рецепт приготовления компота

Для начала нужно тщательно промыть ягоды или фрукты, просушить их. Банки и крышки лучше простерилизовать. После этого сложите ягоды в емкость, засыпьте сахар. Оптимальное количество – 1 стакан, но можете добавить больше или меньше, тут все зависит от ваших вкусовых предпочтений. Не обойтись и без лимонной кислоты. Ее понадобится примерно 2/3 чайной ложки. Затем банки нужно залить крутым кипятком. Как только вода закипела, сразу же заливайте ею фрукты и ягоды. Закрутите банки крышками, переверните их пару раз, чтобы сахар распределился равномерно, а после оставьте крышками вниз и накройте теплым полотенцем или одеялом. Оставьте компот до полного остывания – примерно на 2 дня. Хранить заготовку можно либо в погребе, либо в обычном кухонном шкафу.

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