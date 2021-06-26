От хозяек не потребуется особых кулинарных навыков

Многие хозяйки в процессе маринования огурцов используют стерилизованные банки. Однако это доставляет немало хлопот. Сосуды нужно правильно обработать, чтобы в дальнейшем помещенные в них плоды не испортились. Для экономии времени и сил можно прибегнуть к другому, более простому методу маринования овощей.

Как замариновать огурцы без стерилизации банок

Тщательно помойте огурцы. Вам также понадобятся листья черной смородины, укроп с зонтиками, петрушка, а также одна головка чеснока.

Помойте банки и крышки. На дно каждого сосуда (желательно литрового) положите специи: один лавровый лист, два горошка черного перца и одну звездочку гвоздики. Добавьте лист черной смородины, укроп, петрушку и чеснок.

Налейте воду в кастрюлю и поставьте на плиту. После разложите огурцы по банкам. Сверху положите еще немного зелени и чеснок.

Как только вода закипит, залейте ею банки. Прикройте изделия крышками и оставьте на полчаса.

По истечении нужного времени слейте воду обратно в кастрюлю. Начните готовить маринад: добавьте три столовые ложки сахара и 70 граммов крупной соли (из расчета на три литровых банки).

После закипания жидкости влейте в кастрюлю неполную столовую ложку 70%-ной уксусной кислоты. Альтернативный вариант – шесть столовых ложек 9%-ного уксуса.

Полученный рассол перелейте в банки, закупорьте крышки. Переверните сосуды, заверните их в плед и оставьте на сутки. Как только огурцы остынут, переставьте их в сухое прохладное место.

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