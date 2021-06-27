Низкокалорийный супчик зарядит энергией и придаст бодрость

Во многих российских регионах первый месяц лета выдался очень знойным. Люди спасаются от жары под кондиционерами и вентиляторами. Аппетит в сильный зной редко дает о себе знать. Однако и в такое время нужно подкрепиться. Отличным вариантом будет приготовить летний холодный борщ без картошки. Такое ароматное легкое блюдо придаст энергетический заряд и освежит.



Ингредиенты

Свекла отварная – три штуки, свежий огурчик – пять штук, яйца сваренные – пять штук, укроп и зеленый лук – по одному пучку, мацони (или густая закваска) – один литр, газированная минеральная вода – один литр, сахарный песок – полторы столовые ложки, лимонный сок – полторы столовые ложки, горчица столовая – одна столовая ложка, специи по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Свеклу следует отварить с добавлением уксуса и сахарного песка, так она получится более ароматной и вкусной. Потом овощ нужно натереть на крупной терке.

Следом натираем сваренные яйца и свежие огурчики. Их тоже нужно превратить в крупную соломку.

Зелень мелко нарезать и смешать с остальными ингредиентами.

Пришел черед закваски. Можно использовать мацони или другую густую закваску. Выливаем ее к остальным ингредиентам и перемешиваем. Осталось залить будущий супчик минеральной водой.

Теперь нужно сдобрить блюдо любимыми специями. Рекомендуется добавить немного горчицы для более яркого вкуса. Также подойдет хрен. Осталось всыпать в ароматное угощение сахарный песок и добавить лимонный сок. Блюдо можно подавать на стол. Приятного аппетита!

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