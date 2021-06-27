Быстрый способ стерилизации банок в микроволновке

Быстрый способ стерилизации банок в микроволновке
Фото: pixabay.com
Впереди – время заготовок, лайфхак пригодится хозяйкам

Чтобы банки не взрывались и не портились закрутки, нужна стерилизация. Кто-то пользуется бабушкиными способами, другие приспособили современную бытовую технику.

Как стерилизовать банки быстро в микроволновке

В каждую банку нужно налить немного воды. Затем поставить в микроволновую печь. Включить ее нужно на максимальную мощность всего на три минуты.

Нагревшиеся банки нужно аккуратно, чтобы не обжечься, достать, вылить из них оставшуюся воду и оставить высыхать. Просохшую тару можно сразу использовать для консервирования фруктов и овощей.

Чтобы банки с соленьями не взрывались, нужно соблюдать и другие правила. Какие – читайте в нашем материале.

Тем, кто уже готовится и собирает в копилку рецепты на зиму, пригодится способ засолки огурцов по-монастырски. Если соблюсти все пропорции, закуска будет шипучей.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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