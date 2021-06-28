Данный метод поможет сэкономить время

Многие хозяйки предпочитают ставить на стол маринованные овощи, когда к ним приходят гости. Существует огромное количество разнообразных рецептов закруток. В этот раз предлагаем вам законсервировать помидоры, используя один необычный ингредиент – аспирин.

Ингредиенты на одну трехлитровую банку:

одна столовая ложка соли,

три столовые ложки сахара,

60 миллилитров 9%-ного уксуса,

один лавровый лист,

восемь горошин черного перца,

одна таблетка аспирина.

Пошаговый рецепт приготовления

Тщательно помойте помидоры. Каждый плод проколите зубочисткой рядом с плодоножкой.

Окатите банки кипятком. Крышки несколько минут подержите в горячей воде.

В каждый сосуд положите черный перец и лавровый лист. Для более пикантного вкуса можно добавить чеснок или зелень.

Наполните банки помидорами – так, чтобы плоды доходили до самого верха. Встряхните изделия.

Вскипятите воду. Отдельно маринад готовить не потребуется.

В каждую банку всыпьте одну столовую ложку соли и три ложки сахара. Влейте 60 миллилитров уксуса. После этого положите по одной таблетке аспирина.

Залейте банки кипятком и закупорьте крышки. Поставьте изделия крышками вниз, накройте пледом.

По истечении суток можно убрать банки в более прохладное место.

Преимущества данного метода заключаются в том, что не нужно тратить время на приготовление маринада. Такой рецепт часто использовали советские хозяйки.

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