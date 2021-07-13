Курс рубля
- Почему Россия не откажется от доллара
- Доллар по 68: как российская валюта отреагирует на дорогую нефть и новые штаммы COVID-19
- Эксперт усомнился в полном отказе России от доллара и назвал причину
Летняя пора в самом разгаре. Грядки и теплицы начинают радовать
трудолюбивых садоводов плодами. Сейчас самое время замариновать на зиму молодые
огурчики. Для того чтобы банки с угощением не взорвались, следует использовать
проверенные методы засолки.
Рецепт, которым активно пользуются в теплом Волгограде, да и по всей стране, отлично подойдет для приготовления аппетитной закуски.
Ингредиенты
На 1 л воды нужно взять полкило огурцов, по 50 г соли и сахарного песка, 100 мл уксуса 9%, зелень, лавровый лист, чеснок и перец – по вкусу.
Пошаговый рецепт приготовления
Для зимней закуски лучше использовать небольшие плоды. Не забываем о важной хитрости жителей Волгограда – в этом жарком городе огурцы всегда предварительно замачивают в прохладной воде часа на два.
Отдохнувшие в водичке овощи перекладываем в литровые стеклянные емкости. Теперь банки нужно залить крутым кипятком и оставить на полчаса.
В это время переходим к маринаду. В кастрюле с водой нужно смешать сахарный песок, соль, зелень. Будущий рассол должен закипеть и постоять в таком состоянии несколько минут. Следом необходимо влить уксус. После этого зелень необходимо вытащить и выбросить.
Ароматная заливка для сочных огурчиков готова. Можно приступать к последнему этапу.
Итак, воду из банок необходимо слить, уложить туда лавровый лист, чеснок, перец горошком и острый перец. Теперь вливаем в емкости кипящий рассол. Осталось закатать банки и укрыть их теплым пледом до следующего дня.
Этот рецепт позволяет избавиться от сложных манипуляций со стерилизацией посуды. Огурцы лучше хранить в темном прохладном помещении.
Ранее "Утро.ру" делилось рецептом маринованных корнишонов на зиму. Особый вкус хрустящему угощению предадут листья вишни и смородины.
Исторические факты поданы без искажений, признают специалисты
Инициатива Минпромторга направлена на формирование качественно новой отечественной авиационной системы для перевозки пассажиров и грузов