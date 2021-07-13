Точно не взорвутся: рецепт хрустящих огурцов по-волгоградски

Точно не взорвутся: рецепт хрустящих огурцов по-волгоградски
Фото: pixabay.com
Первые урожаи этого года уже можно закатывать в банки

Летняя пора в самом разгаре. Грядки и теплицы начинают радовать трудолюбивых садоводов плодами. Сейчас самое время замариновать на зиму молодые огурчики. Для того чтобы банки с угощением не взорвались, следует использовать проверенные методы засолки.

Рецепт, которым активно пользуются в теплом Волгограде, да и по всей стране, отлично подойдет для приготовления аппетитной закуски.

Ингредиенты

На 1 л воды нужно взять полкило огурцов, по 50 г соли и сахарного песка, 100 мл уксуса 9%, зелень, лавровый лист, чеснок и перец – по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Для зимней закуски лучше использовать небольшие плоды. Не забываем о важной хитрости жителей Волгограда – в этом жарком городе огурцы всегда предварительно замачивают в прохладной воде часа на два.

Отдохнувшие в водичке овощи перекладываем в литровые стеклянные емкости. Теперь банки нужно залить крутым кипятком и оставить на полчаса.

В это время переходим к маринаду. В кастрюле с водой нужно смешать сахарный песок, соль, зелень. Будущий рассол должен закипеть и постоять в таком состоянии несколько минут. Следом необходимо влить уксус. После этого зелень необходимо вытащить и выбросить.

Ароматная заливка для сочных огурчиков готова. Можно приступать к последнему этапу.

Итак, воду из банок необходимо слить, уложить туда лавровый лист, чеснок, перец горошком и острый перец. Теперь вливаем в емкости кипящий рассол. Осталось закатать банки и укрыть их теплым пледом до следующего дня.

Этот рецепт позволяет избавиться от сложных манипуляций со стерилизацией посуды. Огурцы лучше хранить в темном прохладном помещении.

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом маринованных корнишонов на зиму. Особый вкус хрустящему угощению предадут листья вишни и смородины.

Ольга ФЕДОРОВА

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