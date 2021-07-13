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"Утро.ру"
предлагает попробовать пикантную закуску – огурцы по-корейски. Такой салат
можно закрыть на зиму.
Свежие огурцы – 2 килограмма
Морковка – 2 килограмма
Чеснок – 4-5 зубчиков
Сахар – 100 граммов
Соль – 50 граммов
Уксус – 100 миллилитров
Масло растительное – 100 миллилитров
Кориандр молотый – чайная ложка
Красный перец (порошок) – половина чайной ложки.
Рецепт пригодится, если вам надо утилизировать вялые или переросшие огурцы.
Для начала огурцы нужно положить в холодную воду – достаточно двух часов. Это сделает их хрустящими.
Тем временем морковку нужно натереть на специальной терке, которую используют для корейских закусок. В миске ее немного присолите и дайте постоять.
Огурцы нужно нарезать соломкой. У перезревших овощей стоит срезать шкурку. Огурцы вместе с морковью сложить в кастрюлю.
Далее нужно измельчить чеснок и смешать его с солью, сахаром и приправами, затем добавляем уксус и масло. Все нужно как следует перемешать.
Приправы с чесноком добавляем к овощам, снова перемешиваем и даем постоять часа три.
Стеклянные банки нужно тщательно вымыть и простерилизовать. Выложить салат в емкости, оставив немного места. Сверху в банку залить сок, который остался от овощей, под самую крышку.
Банки прикрыть крышками, поставить в кастрюлю, налить воды и прокипятить. Пол-литровые банки – около 10 минут, литровые – минут 20. Огурцы по-корейски готовы!
Затем крышки нужно плотно закрыть и закутать в полотенце. Остывшие банки хранить нужно в прохладном месте, как и все заготовки на зиму.
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