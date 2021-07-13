Маринованные чесночные стрелки: заготовка на зиму

Маринованные чесночные стрелки: заготовка на зиму
Фото: pixabay.com
Рецепт острой и витаминной закуски

Стрелки чеснока не стоит выбрасывать – попробуйте замариновать их на зиму. Это универсальный рецепт – чесночные стрелки можно есть как самостоятельную закуску, а можно добавлять во множество блюд при приготовлении.

Ингредиенты:

Стрелки чеснока – килограмм

Сахар и соль – по 50 граммов

Уксус – 100 миллилитров

Горячая вода – литр

Лавровый лист и перец горошком.

Приготовление:

Стрелки чеснока нужно как следует вымыть, нарезать, а затем бланшировать пару минут.

Пока они остывают, простерилизуйте банки. Положите туда перец и лавровый лист. Сверху – стрелки чеснока.

Затем приготовьте маринад из уксуса, соли, сахара и воды и залейте будущую закуску. Заполненные банки нужно стерилизовать.

Дальше все как обычно – крышки закатать, банки перевернуть и оставить остывать. Затем убрать в прохладное место.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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