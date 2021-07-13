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Стрелки чеснока не стоит выбрасывать – попробуйте замариновать
их на зиму. Это универсальный рецепт – чесночные стрелки можно есть как
самостоятельную закуску, а можно добавлять во множество блюд при приготовлении.
Стрелки чеснока – килограмм
Сахар и соль – по 50 граммов
Уксус – 100 миллилитров
Горячая вода – литр
Лавровый лист и перец горошком.
Стрелки чеснока нужно как следует вымыть, нарезать, а затем бланшировать пару минут.
Пока они остывают, простерилизуйте банки. Положите туда перец и лавровый лист. Сверху – стрелки чеснока.
Затем приготовьте маринад из уксуса, соли, сахара и воды и залейте будущую закуску. Заполненные банки нужно стерилизовать.
Дальше все как обычно – крышки закатать, банки перевернуть и оставить остывать. Затем убрать в прохладное место.
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