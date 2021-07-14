Кабачки маринованные на зиму – простой рецепт

Кабачки маринованные на зиму – простой рецепт
Фото: pixabay.com
Если овощей уродилось много, приготовьте эту нехитрую закуску

Маринованные кабачки станут хорошим дополнением к мясным и овощным блюдам зимой.

Ингредиенты на литровую банку:

Кабачки – 600 граммов

Чеснок – 3-4 зубчика

Гвоздика – 3 бутона

Лавровый лист – 2 штуки

Душистый перец – несколько горошин

Укроп свежий – несколько веточек.

Для рассола:

Пол-литра воды, 50 миллилитров уксуса, 60 граммов сахара, 20 граммов соли.

Приготовление:

Вымытые кабачки нарезать кружочками.

Очищенные зубчики чеснока разрезать пополам.

В стерилизованную тару положить укроп, чеснок, кабачки и специи.

Залить овощи кипятком, банку накрыть крышечкой. Дать постоять минут двадцать.

Тем временем нужно приготовить рассол. Смешать в кастрюле воду с сахаром, солью и уксусом и довести до кипения.

Из банки с кабачками вылить воду и налить рассол, плотно закрутить крышку.

Затем банки нужно перевернуть и накрыть полотенцем. Когда заготовки остынут, убрать их в прохладное место.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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