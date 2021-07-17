Сочные и ароматные: рецепт маринованных помидоров с чесноком на зиму

Сочные и ароматные: рецепт маринованных помидоров с чесноком на зиму
Фото: Andrey Turusov/Russian Look/www.globallookpress.com
Для приготовления лучше использовать плоды небольшого размера

Близится август, а это значит, что настало время заготовок. Рецептов закруток – множество, однако попробуйте приготовить маринованные помидоры с чесночком. Их вкус обязательно оценят даже самые привередливые гости. 

Для этой заготовки лучше брать томаты небольших размеров, чтобы облегчить себе задачу 

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 1 ДВУХЛИТРОВУЮ БАНКУ

Помидоры – 750-800 гр.,

Чеснок – 1 головка,

Лавровый лист,

Перец горошком – 3-4 шт., 

Вода – 0,5 литра,

Сахар – 50 гр.,

Соль – 15 гр.,

Лимонная кислота – половина столовой ложки. 

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

Тщательно вымойте помидоры, почистите чеснок. 

Зубчики нарежьте на небольшие части. Старайтесь не мельчить. 

В томатах сделайте небольшой надрез у плодоножки и вложите туда чеснок.  

На дно заранее подготовленных банок положите по 1 лавровому листу, перец.

На следующем этапе заполните пустые банки помидорами с чесноком. 

Осталось дело за малым. Залейте овощи крутым кипятком и просто накройте крышками. 

Оставьте на 10-15 минут. После этого слейте воду из банок в кастрюлю, добавьте специи по вкусу и доведите рассол до кипения. 

Залейте маринадом овощи и закатайте металлическими крышками. 

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом маринованных кабачков.  

Юлия МИХАЙЛОВА

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